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26.04.2018 13:05 Сквер чернобыльцев в Туле украсили виолами Вести-Тула





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Всего в Туле будет обустроено 88 цветниковых зон, планируется высадить порядка 35 тысяч многолетних растений, 325 тысяч однолетних и почти 5000 тюльпанов. Ну а этой весной зацветут более 58 тысяч тюльпанов, высаженных в прошлые годы.



6000 виол украсили сквер на пересечении улиц Калинина и Плеханова в Туле, где 26 апреля 2018 года – в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах – прошел общегородской митинг. В этом году высадка цветов началась в первую очередь у памятных мест.Всего в Туле будет обустроено 88 цветниковых зон, планируется высадить порядка 35 тысяч многолетних растений, 325 тысяч однолетних и почти 5000 тюльпанов. Ну а этой весной зацветут более 58 тысяч тюльпанов, высаженных в прошлые годы.

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