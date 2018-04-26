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26.04.2018 12:29 Тульская культура получила импульс Елена Панова





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Уже несколько лет ее хореографы сотрудничают с танцевальными кружками из провинции, а потом ставят спектакль. Новая работа – «Искания о князе Владимире». Накануне в концертном зале прошел показ, второй после столицы.



«Первым пунктом сделать образовательные семинары для хореографов-педагогов по тому, как нужно подбирать музыку для хореографических композиций для детей, как нужно быть аккуратным в выборе тем номеров», - планирует балерина, народная артистка России Илзе Лиепа.



Вчера он вышел на сцену в образе князя Владимира, а сегодня встретился с актерами Тульской драмы. Андрей Мерзликин на культурном форуме напомнил, что в следующем году будет 90 лет со дня рождения великого Василия Шукшина, имя которого сейчас упоминается не часто, но на его фильмах выросли поколения. «Вспомним о простом человеке, который является основой этого государства. Культура, кино, искусство – всё для простого человека, кем и являлся сам Шукшин», - говорит Андрей Мерзликин.



У каждого из гостей культурного форума была своя программа. Режиссёр Алла Сурикова высказалась о цензуре в кино. Слишком много с экранов сейчас льется того, что называют словом «чернуха». Ее поддержала исполнительница Ольга Кормухина. Возможно, ситуацию поможет исправить новый закон «О культуре». Проект сейчас находится в разработке.



Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что «ко второй половине мая будут сформированы основные ветви федеральной власти, работа, в том числе и над законом о культуре, возобновится с новым составом правительства».



Вместе с Лиепой на одной сцене вчера выступал тульский танцевальный коллектив «Непоседы» - это шаг в мир большого искусства. А режиссёр Алла Сурикова рассказала, что сейчас у нее в работе новая лента. И будет она о жизни героя войны, мальчишки – тульского суворовца, выпускника того самого первого училища.



В ее плотном графике всего есть небольшое окно для встречи со студентами колледжа культуры. Сюда – сразу с открытия форума в Дворянском собрании, и дальше – опять в Москву, на спектакль. Илзе Лиепа приехала в Тулу с предложением совместной работы.Уже несколько лет ее хореографы сотрудничают с танцевальными кружками из провинции, а потом ставят спектакль. Новая работа – «Искания о князе Владимире». Накануне в концертном зале прошел показ, второй после столицы.«Первым пунктом сделать образовательные семинары для хореографов-педагогов по тому, как нужно подбирать музыку для хореографических композиций для детей, как нужно быть аккуратным в выборе тем номеров», - планирует балерина, народная артистка России Илзе Лиепа.Вчера он вышел на сцену в образе князя Владимира, а сегодня встретился с актерами Тульской драмы. Андрей Мерзликин на культурном форуме напомнил, что в следующем году будет 90 лет со дня рождения великого Василия Шукшина, имя которого сейчас упоминается не часто, но на его фильмах выросли поколения. «Вспомним о простом человеке, который является основой этого государства. Культура, кино, искусство – всё для простого человека, кем и являлся сам Шукшин», - говорит Андрей Мерзликин.У каждого из гостей культурного форума была своя программа. Режиссёр Алла Сурикова высказалась о цензуре в кино. Слишком много с экранов сейчас льется того, что называют словом «чернуха». Ее поддержала исполнительница Ольга Кормухина. Возможно, ситуацию поможет исправить новый закон «О культуре». Проект сейчас находится в разработке.Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что «ко второй половине мая будут сформированы основные ветви федеральной власти, работа, в том числе и над законом о культуре, возобновится с новым составом правительства».Вместе с Лиепой на одной сцене вчера выступал тульский танцевальный коллектив «Непоседы» - это шаг в мир большого искусства. А режиссёр Алла Сурикова рассказала, что сейчас у нее в работе новая лента. И будет она о жизни героя войны, мальчишки – тульского суворовца, выпускника того самого первого училища.





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