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26.04.2018 11:23 Глава Тулы отчитался на заседании Гордумы Алексей Ерёмин





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Одним из главных достижений работы городских властей мэр Юрий Цкипури назвал выстроенный открытый и доверительный диалог власти с туляками: «За последние два года жители стали с нами единой командой, мы совместно решаем все вопросы. Это дает нам дополнительные силы, мы чувствуем себя уверенно».



Ровно год в Туле функционирует общественный совет. Туляки реализуют свое право участвовать в решении важных для развития города проблем. Таким образом выполнена задача, поставленная губернатором Алексеем Дюминым, – обеспечить участие жителей, инициативных и неравнодушных в решении социально значимых вопросов. Общественники принимают активное участие в заседаниях Думы, публичных слушаниях, обсуждении бюджета.



Как рассказал председатель общественного совета города Тулы Олег Золотарёв, «осуществляем общественный контроль, взаимодействуем с Общественной палатой по обращениям, которые поступали на имя губернатора».



Тульская городская Дума в 2017 году провела 13 заседаний, принято свыше 300 важных для развития областной столицы решений. Депутаты корректировали правила благоустройства, вносили изменения в Генплан, в устав Тулы, принимали параметры бюджета. Впереди - новые планы, задачи и их решения совместными усилиями.



Бюджет города-героя сохраняет социальную направленность, как и в последние несколько лет. Доходы городской казны на этот год утверждены в сумме более 12 миллиардов рублей, 13 миллиардов составят его расходы.Одним из главных достижений работы городских властей мэр Юрий Цкипури назвал выстроенный открытый и доверительный диалог власти с туляками: «За последние два года жители стали с нами единой командой, мы совместно решаем все вопросы. Это дает нам дополнительные силы, мы чувствуем себя уверенно».Ровно год в Туле функционирует общественный совет. Туляки реализуют свое право участвовать в решении важных для развития города проблем. Таким образом выполнена задача, поставленная губернатором Алексеем Дюминым, – обеспечить участие жителей, инициативных и неравнодушных в решении социально значимых вопросов. Общественники принимают активное участие в заседаниях Думы, публичных слушаниях, обсуждении бюджета.Как рассказал председатель общественного совета города Тулы Олег Золотарёв, «осуществляем общественный контроль, взаимодействуем с Общественной палатой по обращениям, которые поступали на имя губернатора».Тульская городская Дума в 2017 году провела 13 заседаний, принято свыше 300 важных для развития областной столицы решений. Депутаты корректировали правила благоустройства, вносили изменения в Генплан, в устав Тулы, принимали параметры бюджета. Впереди - новые планы, задачи и их решения совместными усилиями.





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