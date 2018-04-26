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26.04.2018 10:58 После повторной проверки «Рио» не открыли из-за недопонимания Надежда Долгих





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Как сообщила начальник отдела межрайонного ОСП по исполнению особых исполнительных производств города Тулы Жанна Булгакова, «результаты у нас по линии пожарной безопасности удовлетворительны. Эксперт дает заключение, что все исправлено».



Казалось бы, дело за малым, но вот незадача - документы, по которым Ростехнадзор подтверждает отсутствие нарушений, подписаны до решения суда.



5 апреля прошла первая проверка, а 12 числа нарушения уже были устранены. В ответ на замечание судебных приставов представители компании, занимающейся эксплуатацией центра, с досадой обвиняют своих оппонентов. «В их постановлении указано, что к контролю за исполнением решения суда привлекается только специалист МЧС, но на момент проверки оказалось, что нужно еще представителя Ростехнадзора», - говорит директор ООО «Комсервис» Павел Горбушин.



Недопонимание владельцев помещений торгового центра и надзорных органов в итоге привело к тому, что покупателям еще придется подождать открытия магазинов цокольного этажа. Что уж и говорить о кинотеатре, ведь нарушения там еще вовсе не устранялись.



Магазин фиксированных цен, детских товаров и бытовой техники. Именно к их подсобным помещениям было больше всего вопросов: пути к эвакуационным выходам захламлены горючими материалами. Отсутствие аварийного освещения стало причиной закрытия кинотеатра. Пять дней после суда - и повторная проверка, к радости владельцев, фиксирует устранение нарушений в цокольном этаже.Как сообщила начальник отдела межрайонного ОСП по исполнению особых исполнительных производств города Тулы Жанна Булгакова, «результаты у нас по линии пожарной безопасности удовлетворительны. Эксперт дает заключение, что все исправлено».Казалось бы, дело за малым, но вот незадача - документы, по которым Ростехнадзор подтверждает отсутствие нарушений, подписаны до решения суда.5 апреля прошла первая проверка, а 12 числа нарушения уже были устранены. В ответ на замечание судебных приставов представители компании, занимающейся эксплуатацией центра, с досадой обвиняют своих оппонентов. «В их постановлении указано, что к контролю за исполнением решения суда привлекается только специалист МЧС, но на момент проверки оказалось, что нужно еще представителя Ростехнадзора», - говорит директор ООО «Комсервис» Павел Горбушин.Недопонимание владельцев помещений торгового центра и надзорных органов в итоге привело к тому, что покупателям еще придется подождать открытия магазинов цокольного этажа. Что уж и говорить о кинотеатре, ведь нарушения там еще вовсе не устранялись.





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