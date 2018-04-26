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26.04.2018 10:27 Пуск лифта в тульской многоэтажке превратился в праздник Алина Фурсенко





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За 20 с лишним лет жизни без лифта здесь успело вырасти целое поколение людей с накачанными ногами, спортивных, выносливых. Бросается в глаза, что тучных людей здесь мало, но есть и обратная сторона – обычная квартира на восьмом этаже для тех, кто заболел, могла стать заточением в высокой и недоступной башне.



По словам жительницы Надежды Лихомановой, «у нас есть женщина-инвалид, лежит на шестом этаже, она уже лет пять не может подышать воздухом. Моя дочь на последнем месяце беременности просто не могла подниматься уже. Мы ее положили в больницу».



Самое абсурдное в истории, что новый лифт в подъезде стоит уже третий год – поставлен на средства провайдеров, размещающих на крыше оборудование. Стоит, только вот не работал ни дня – деньги за его установку, по словам представителей управляющей компании, были переданы их предшественникам, а до подрядчика не дошли.



Как рассказала руководитель ООО УК «Чистый город» Марина Кочеткова, «Градсервис», который деньги увел, исчез как компания, обанкротился. Когда дом перешел к нам, мы надеялись, что провайдеры внесут очередную предоплату, и лифт будет запущен. Провайдеры от этого отказались».



В итоге долгих и витиеватых переговоров решение нашлось: провайдеры выплатят в рассрочку, а лифт будет запущен авансом. Наивно разрезанная красная ленточка в полутемном коридоре, конечно, не тянет на большое событие, но только не для тех, кто ждал его полжизни. «50 лет мне сегодня. Меня из управляющей компании пригласили на запуск лифта. Думаю, какое счастье!» - радуется Людмила Коломиец.



Конечно, на доселе невиданное чудо техники жители поглядывают со смесью благоговения и недоверия - а вдруг сломается? Только вот за 20 лет без лифта такая мелочь сможет разве что немного расстроить, но не напугать.



«Больше 20 лет не работал», - говорит о лифте жительница дома. Конечно, дам о возрасте не спрашивают, но Ларисе Алексеевне - 77. И пару лет назад она пережила инфаркт. «Каждый раз иду и думаю – дойду или не дойду», - говорит Лариса Кушнаренко.За 20 с лишним лет жизни без лифта здесь успело вырасти целое поколение людей с накачанными ногами, спортивных, выносливых. Бросается в глаза, что тучных людей здесь мало, но есть и обратная сторона – обычная квартира на восьмом этаже для тех, кто заболел, могла стать заточением в высокой и недоступной башне.По словам жительницы Надежды Лихомановой, «у нас есть женщина-инвалид, лежит на шестом этаже, она уже лет пять не может подышать воздухом. Моя дочь на последнем месяце беременности просто не могла подниматься уже. Мы ее положили в больницу».Самое абсурдное в истории, что новый лифт в подъезде стоит уже третий год – поставлен на средства провайдеров, размещающих на крыше оборудование. Стоит, только вот не работал ни дня – деньги за его установку, по словам представителей управляющей компании, были переданы их предшественникам, а до подрядчика не дошли.Как рассказала руководитель ООО УК «Чистый город» Марина Кочеткова, «Градсервис», который деньги увел, исчез как компания, обанкротился. Когда дом перешел к нам, мы надеялись, что провайдеры внесут очередную предоплату, и лифт будет запущен. Провайдеры от этого отказались».В итоге долгих и витиеватых переговоров решение нашлось: провайдеры выплатят в рассрочку, а лифт будет запущен авансом. Наивно разрезанная красная ленточка в полутемном коридоре, конечно, не тянет на большое событие, но только не для тех, кто ждал его полжизни. «50 лет мне сегодня. Меня из управляющей компании пригласили на запуск лифта. Думаю, какое счастье!» - радуется Людмила Коломиец.Конечно, на доселе невиданное чудо техники жители поглядывают со смесью благоговения и недоверия - а вдруг сломается? Только вот за 20 лет без лифта такая мелочь сможет разве что немного расстроить, но не напугать.





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