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26.04.2018 09:59 Граффити на доме посвятили героической обороне Тулы Вести-Тула





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Первая работа уже украшает Крондштат, после оружейной столицы на очереди Курск, и в каждом городе свои сюжеты, в основе которых - архивные фотографии. В Туле это кадр из 1941 года, героическая оборона города.



Еще одно новое граффити-полотно в цветах георгиевской ленты украсит Тулу к 9 Мая. Холстом стала ранее ничем не примечательная стена пятиэтажки на улице Немцова. Московские художники, они же активисты Общероссийского народного фронта, в преддверии Дня Победы совершают граффити-марафон.Первая работа уже украшает Крондштат, после оружейной столицы на очереди Курск, и в каждом городе свои сюжеты, в основе которых - архивные фотографии. В Туле это кадр из 1941 года, героическая оборона города.





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