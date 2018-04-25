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НОВОСТИ | Общество



25.04.2018 18:57 Археологи подвели итоги работы в центре Тулы
Вести-Тула

Археологи подвели итоги работы в центре Тулы

| фото |
Тысячи находок, 67 захоронений и два из них - в склепе. Основные работы археологической экспедиции, работавшей в самом сердце Тулы с сентября 2017 года, завершены. Наибольший резонанс вызвали работы, проводившиеся с 27 марта по 15 апреля в районе Крестовоздвиженской площади. Там были найдены 30 гробов.

По словам археологов, все останки будут перезахоронены с участием Тульской епархии, а осенью в Краеведческом музее появится новая экспозиция из найденных артефактов.

По словам руководителя археологической экспедиции Алексея Свиридова, «на площади 72 квадратных метра на Крестовоздвиженской площади мы изучали слои, начиная от Петра I до начала 19 века. На данном участке это самый ранний городской слой, который мы смогли зафиксировать. Здесь же мы видим топку печи для обжига извести, эта печь, мы предполагаем, была построена, когда строился Крестовоздвиженский храм».

Все находки были вписаны в исторический контекст. По мнению археологов, они ценны, так как дают представление об экономическом и социальном уровне развития той эпохи. Во время экспедиции нашли хорошо сохранившиеся деревянные мостовые, а также торговые погреба 18 века и трактир, медные монеты, ключи, части детских игрушек, изразцы.

«Данные изразцы обнаружены нами на месте торговых рядов 18 века. Такое скопление в одном месте говорит о том, что, скорее всего, здесь располагалась лавка, которая ими и торговала», - рассказал научный сотрудник археологической экспедиции Сергей Попугаев.
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