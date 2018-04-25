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НОВОСТИ | Общество



25.04.2018 17:28 В России изменились правила признания инвалидом
Мария Кузнецова



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Прочесть и подчеркнуть. Юлия и Маргарита выделяют в постановлении главное - то, что касается их лично. У сына Маргариты - муковисцидоз. Это генетика, то есть на всю жизнь. Но подтверждать инвалидность приходилось каждый год. «Мы уже в седьмой раз пойдем не переосвидетельствование. – говорит Маргарита Давыдова. – Надеюсь, что теперь мы перестанем ходить и доказывать, что у нас есть диагноз и нам нужно лечиться».

Получить инвалидность - это не просто прийти в бюро, объясняют мамы. Сначала нужно взять направление, а значит, провести неделю в поликлинике. «Дети-инвалиды идут без очереди. Не все в поликлиниках пропускают. Мы часто ждем своей очереди очень-очень долго», - сетует Юлия Войтишор. У Юлии - большой опыт. Сын Артём болен ДЦП. Их семью тоже коснулось новое постановление - станет проще вносить некоторые изменения в программу реабилитации.

В тульском бюро МСЭ говорят, что в целом революции не случилось. Новый перечень четко обозначает, когда детская инвалидность устанавливается на год, два, пять лет, либо до 14 или 18 лет. «Многим детям не надо будет ежегодно приходить на освидетельствование. Это те дети, которые нуждаются в длительном периоде реабилитации», - говорит главный эксперт Тульской области по медико-социальной экспертизе Ольга Литвяк.

Новое постановление уже действует. Его цель - избежать ненужных повторных обращений. В прошлом году в бюро медико-социальной экспертизы обратилось 35 тысяч жителей области. Четверть получили бессрочную инвалидность. Как изменится эта статистика - покажет время. Артему в этом году 18, предстоит устанавливать взрослую группу. Мама надеется, что получит бессрочно.















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