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НОВОСТИ | Общество



25.04.2018 16:47 В Туле открылся форум «ИмПульс культуры»
Елена Панова



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Культурный форум ЦФО в Туле проходит впервые. Состав участников внушительный. Киноискусство представила известный режиссер Алла Сурикова. В Туле она уже свой человек. Шесть лет у нас проходит фестиваль кинокомедий «Улыбнись, Россия!». Ее выступление было посвящено цензуре в современном кино. Слишком много сейчас на экранах того, что называется словом «чернуха».

Советник президента Росси по культуре, бывший директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимир Толстой говорил о новом законе о культуре. Он предложил собравшимся принять участие в его разработке. По его словам «…ко второй половине мая будут сформированы основные ветви федеральной власти и работа над законом о культуре возобновится уже с новым составом правительства. Есть надежда, что летом проект закона можно будет представить на широкий общественный суд».

Из зала Дворянского собрания участники перешли на площадки, где дали мастер-классы. Актер Андрей Мерзликин встретился с актерами драматического театра. Певица Ольга Кормухина отправилась в колледж Даргомыжского. О современной прозе и поэзии говорил Николай Бурляев в Тульской областной универсальной научной библиотеке. Кстати, Алла Сурикова отметила, что сейчас у нее в работе находится новая лента. Посвящена она тульскому суворовцу.















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