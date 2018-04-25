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НОВОСТИ | Общество



25.04.2018 16:26 Президент России вручил награду Евгению Дронову
"Вести-Тула"



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В Кремле состоялась торжественная церемония вручения высоких государственных наград наиболее отличившимся россиянам. Среди них первым в списке награжденных был Евгений Дронов - генеральный директор «Акционерной компании «Туламашзавод». Указом президента России за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему присвоено звание Героя Труда РФ.


«Уникальное мастерство, золотые руки тульских оружейников издавна известны не только в нашей стране, а во всем мире. – Сказал президент России Владимир Путин. – Евгений Анатольевич Дронов всю свою жизнь посвятил продолжению этих славных традиций. Внес свой значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие отечественной промышленности. Туляк, сын фронтовика он шаг за шагом прошел путь от мастера цеха до генерального директора «Туламашзавода». Постиг все тонкости работы предприятия - сложного организма со своими производственными проблемами, чувствительными для людей социальными задачами. Под руководством Евгения Анатольевича в последние годы освоен выпуск современных образцов военной техники, которая поступает на вооружение армии и флота. А сам завод вновь и вновь доказывает конкурентоспособность своей продукции, свою готовность работать на высочайшем технологическом уровне».

«Не скрою, что волнуюсь, получая высокую награду из рук президента. – Сказал в ответном слове Евгений Дронов. – Владимир Владимирович, благодарю вас за высочайшую оценку моего труда. Эта оценка требует высокой ответственности. Я убежден, что когда вы принимали это решение, вы обратили внимание не работу тульской оборонки. Хочу заверить вас, что тульские оборонные предприятия готовы выполнить любое решение президента и правительства. Пользуясь возможностью, не могу поблагодарить многотысячный коллектив предприятия, который в лихие 90-е годы поверил мне, поверил той программе, которая была отработана и сегодня выполнена. Она позволила заводу подняться с колен и сегодня выполнять все задачи, которые необходимо решать по обороноспособности нашей страны. Позвольте мне поблагодарить еще двух людей, которые много сделали для тульской оборонки и продолжают это делать. Это руководитель корпорации «Ростех» Сергей Викторович Чемезов и генерал-лейтенант, Герой России Алексей Геннадиевич Дюмин».


















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