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25.04.2018 14:18 Два пешехода попали под колёса автомобилей в Туле "Вести-Тула"





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А в начале седьмого вечера на улице Кутузова напротив дома №43 был совершён наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая также была направлена в больницу.





Накануне в 23:15 в Туле на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова 20-летний водитель Toyota RAV4 совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Она была госпитализирована.А в начале седьмого вечера на улице Кутузова напротив дома №43 был совершён наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая также была направлена в больницу.

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