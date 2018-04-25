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25.04.2018 12:40 Трибуны стадиона в Кимовске приведут в порядок Виталий Моторин





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«Посадочные места пришли в негодность. – Рассказывает директор Кимовского муниципального стадиона Валерий Викторов. - Произошло обрушение, причем обрушение весьма серьезное. В подтрибунном помещении фактически нельзя было находиться, потому что сверху все лилось».



При этом сам стадион место в городе популярнейшее. Вот окрестные школьники собрались, для сдачи норм ГТО. Здесь же проходят районные праздники и выпускные вечера. Но самое главное - это единственный в Кимовске муниципальный спортивный объект, где дети могли заниматься совершенно бесплатно.



По словам тренера-преподавателя Кимовской детско-юношеской спортивной школы Татьяны Левиной, «…дети активно занимаются футболом, волейболом, легкой атлетикой. Многие просто приходят на стадион погулять, подышать свежим воздухом, пообщаться. Это центр нашего маленького города». Именно тренер по легкой атлетике Татьяна во время одного из личных приемов граждан губернатором и рассказала главе региона о том, как выглядит любимое место кимовчан.



К тому моменту уже стало понятно, решить проблему районными силами, в виду высокой стоимости работ не получится. Несколько лет назад местные власти предприняли было попытку привести трибуны в порядок, но вмешался случай. Как рассказал глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов, «…в 2013 году зашла подрядная организация на ремонт трибуны, а в 2014-ом произошли изменения в федеральном законодательстве. Были ужесточены требования по доступной среде и пожарной безопасности. Подрядчик не смог сдать трибуну и мы не смогли ввести ее в эксплуатацию».



Финансироваться новый ремонт будет на деньги спонсоров и меценатов. В этот раз к делу подошли серьезнее. Чтобы убедиться, что полувековые трибуны еще безопасны, обследовали несущие конструкции и грунт вблизи их. Помощник губернатора Тульской области по вопросам строительства Сергей Лигай рассказал, что «…принято решение сделать вентилируемый фасад в керамограните, полную гидроизоляцию трибун, провести работы, связанные с пожарной безопасностью».



Завершиться этот, уже окончательный ремонт должен к 1-му июля. А в дирекции стадиона мечтают, чтобы понаблюдать с обновленных трибун можно было не только за классическими для таких мест видами спорта. Здесь загорелись желанием возродить модные во времена строительства этих сооружений городки. Благо сохранившаяся атмосфера того времени позволяет.





Эти классические, монументальные, пропитанные духом советского спорта трибуны в Кимовске появились в 1957 году, то есть спустя всего несколько лет после образования самого города. За шесть десятилетий своего существования они, конечно, изрядно обветшали, и к неудовольствию местных жителей уже на протяжении пяти лет вход на них преграждает надпись «Вход запрещен».«Посадочные места пришли в негодность. – Рассказывает директор Кимовского муниципального стадиона Валерий Викторов. - Произошло обрушение, причем обрушение весьма серьезное. В подтрибунном помещении фактически нельзя было находиться, потому что сверху все лилось».При этом сам стадион место в городе популярнейшее. Вот окрестные школьники собрались, для сдачи норм ГТО. Здесь же проходят районные праздники и выпускные вечера. Но самое главное - это единственный в Кимовске муниципальный спортивный объект, где дети могли заниматься совершенно бесплатно.По словам тренера-преподавателя Кимовской детско-юношеской спортивной школы Татьяны Левиной, «…дети активно занимаются футболом, волейболом, легкой атлетикой. Многие просто приходят на стадион погулять, подышать свежим воздухом, пообщаться. Это центр нашего маленького города». Именно тренер по легкой атлетике Татьяна во время одного из личных приемов граждан губернатором и рассказала главе региона о том, как выглядит любимое место кимовчан.К тому моменту уже стало понятно, решить проблему районными силами, в виду высокой стоимости работ не получится. Несколько лет назад местные власти предприняли было попытку привести трибуны в порядок, но вмешался случай. Как рассказал глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов, «…в 2013 году зашла подрядная организация на ремонт трибуны, а в 2014-ом произошли изменения в федеральном законодательстве. Были ужесточены требования по доступной среде и пожарной безопасности. Подрядчик не смог сдать трибуну и мы не смогли ввести ее в эксплуатацию».Финансироваться новый ремонт будет на деньги спонсоров и меценатов. В этот раз к делу подошли серьезнее. Чтобы убедиться, что полувековые трибуны еще безопасны, обследовали несущие конструкции и грунт вблизи их. Помощник губернатора Тульской области по вопросам строительства Сергей Лигай рассказал, что «…принято решение сделать вентилируемый фасад в керамограните, полную гидроизоляцию трибун, провести работы, связанные с пожарной безопасностью».Завершиться этот, уже окончательный ремонт должен к 1-му июля. А в дирекции стадиона мечтают, чтобы понаблюдать с обновленных трибун можно было не только за классическими для таких мест видами спорта. Здесь загорелись желанием возродить модные во времена строительства этих сооружений городки. Благо сохранившаяся атмосфера того времени позволяет.











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