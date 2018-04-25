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25.04.2018 12:20 Туляки возвращаются с Дельфийских игр не с пустыми руками "Вести-Тула"





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Также члены нашей команды были награждены дипломами за творческий потенциал. Помимо этого туляки выставляли свои работы в номинациях «Изобразительное искусство» и «Фотография».







Не с пустыми руками возвращается наша делегация с Дельфийских игр, которые завершились во Владивостоке. Только музыканты принесли в копилку туляков две золотые медали в номинациях «Гусли» и «Домра», серебряную в номинации «Скрипка» и ещё бронзовую медаль - в номинации «Домра».Также члены нашей команды были награждены дипломами за творческий потенциал. Помимо этого туляки выставляли свои работы в номинациях «Изобразительное искусство» и «Фотография».

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