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25.04.2018 11:39 В Тульской области начали бороться с клещами "Вести-Тула"





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С начала сезона укусы паукообразными зарегистрированы в Щекинском, Ленинском районах и в Туле. Случаи отмечаются и на приусадебных участках и дворовых территориях. По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам:8 (4872) 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.





В Туле и области ведется работа по обработке территорий от клещей. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, это сделано более чем на 20 гектарах, в том числе в летних оздоровительных учреждениях.С начала сезона укусы паукообразными зарегистрированы в Щекинском, Ленинском районах и в Туле. Случаи отмечаются и на приусадебных участках и дворовых территориях. По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам:8 (4872) 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

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