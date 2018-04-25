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25.04.2018 12:15 В Туле продолжается озеленение "Вести-Тула"





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На улице Демидовская плотина в Пролетарском округе уже появились 73 туи, около памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС высажено 177 барбарисов, на площади 50-й армии - 36 клёнов. А на набережной Упы подготавливают склоны для посева белого клевера.







Чтобы воздух был чище, дышалось легче, в областном центре продолжается масштабная работа по озеленению. Всего в этом году высадят более 11,5 тысяч деревьев и кустарников и свыше 2 тысяч многолетних цветов.На улице Демидовская плотина в Пролетарском округе уже появились 73 туи, около памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС высажено 177 барбарисов, на площади 50-й армии - 36 клёнов. А на набережной Упы подготавливают склоны для посева белого клевера.

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