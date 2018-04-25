НОВОСТИ | Общество







25.04.2018 12:14 Тульские ветераны смогут бесплатно отправить телеграммы "Вести-Тула"





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Акция действует с сегодняшнего числа и по 10 мая. Совершить бесплатные звонки (а это целых 100 минут) и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Отправку телеграмм можно заказать и с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.







Ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы предоставляется возможность звонить и отправлять телеграммы однополчанам совершенно бесплатно, причём не только по России но и в страны ближнего зарубежья.Акция действует с сегодняшнего числа и по 10 мая. Совершить бесплатные звонки (а это целых 100 минут) и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Отправку телеграмм можно заказать и с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

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