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25.04.2018 12:05 В Туле активно готовятся ко Дню Победы "Вести-Тула"





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Сейчас идёт демонтаж бортовых камней, разборка облицовки из гранитных плит и покрытий из плитки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев. Тротуар укладывается брусчаткой. Напомним, что в рамках субботника на мемориале были высажены кустарники и деревья. Работы планируется завершить до 30 апреля.







В Тульской области ведётся активная подготовка к празднованию Дня Победы. Так на мемориале «Тулякам, ушедшим в бессмертие» в поселке Менделеевский ведутся ремонтные работы специалистами подрядной организации «Дизайн Стиль».Сейчас идёт демонтаж бортовых камней, разборка облицовки из гранитных плит и покрытий из плитки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев. Тротуар укладывается брусчаткой. Напомним, что в рамках субботника на мемориале были высажены кустарники и деревья. Работы планируется завершить до 30 апреля.

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