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НОВОСТИ | Общество



25.04.2018 20:05 Стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома»
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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«Ростелеком» объявляет о старте продаж в Центральной России инновационного коробочного продукта «Умный дом». Решение для обеспечения безопасности и комфорта в доме поставляется в двух вариантах: «Базовый» и «Расширенный». В комплект входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей. В расширенный комплект дополнительно входят датчики дыма и протечки.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Уходя на работу или уезжая в отпуск мы переживаем за сохранность и безопасность дома. Для комфорта абонентов «Ростелеком» разработал решение «Умный дом», которое мгновенно сообщит хозяину о проблемах: задымлении, проникновении злоумышленников или протечках. В скором времени услуга будет наполнена и другими умными устройствами: розеткой, модулем отключения воды, контролем температуры и освещения, и многим другим. Всего к центральному контроллеру можно подключить до 150 различных устройств или датчиков. Модульный подход позволяет создавать и тонко настраивать систему контроля, максимально отвечающую индивидуальным запросам».

Контроллер «Умного дома» позволяет гибко настроить систему, прописать сценарии, организовать удаленный доступ и синхронизировать его работу с мобильным приложением. Система может отслеживать одновременно до трёх сотен датчиков, снимать с них данные и автоматически передавать на безопасное хранение в центры обработки данных «Ростелекома».

Получить подробную информацию о продукте, ценах и оставить заявку на установку можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».
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