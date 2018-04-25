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25.04.2018 10:48 В Богородицком районе прошли противопожарные учения "Вести-Тула"





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Эти весна и лето могут оказаться довольно сухими, поэтому пожарные службы готовятся к большому количеству выездов. Впрочем, оптимизм внушает то, что за последние несколько лет на территории региона крупных лесных пожаров зафиксировано не было. «Вместе с тем обстановка достаточно напряженная. – Рассказывает директор департамента лесного хозяйства Тульской области Леонид Ивченко. – Ежедневно фиксируется 60 до 100 термоточек. В регионе с 19 апреля введен особый противопожарный режим. Это дополнительные ограничения и на пользование лесами, и на разведения огня. Штрафы более строгие».



Учения по тушению лесных пожаров прошли накануне в регионе. Тактику и технику тушения огнеборцы отрабатывали на территории Богородицкого лесничества. В борьбе со стихией было задействовано несколько десятков специалистов и около двух десятков единиц спецтехники.Эти весна и лето могут оказаться довольно сухими, поэтому пожарные службы готовятся к большому количеству выездов. Впрочем, оптимизм внушает то, что за последние несколько лет на территории региона крупных лесных пожаров зафиксировано не было. «Вместе с тем обстановка достаточно напряженная. – Рассказывает директор департамента лесного хозяйства Тульской области Леонид Ивченко. – Ежедневно фиксируется 60 до 100 термоточек. В регионе с 19 апреля введен особый противопожарный режим. Это дополнительные ограничения и на пользование лесами, и на разведения огня. Штрафы более строгие».











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