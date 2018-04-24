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24.04.2018 19:24 Тульские «молодушки» отметили первую пятилетку Вести-Тула





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Юбилей отметили отчетным концертом в ДК металлургов. Танцовщиц поздравил Глава города Юрий Цкипури. Участницы-«молодушки» в молодости как раз и не танцевали - было не до того. А сейчас разучивают номера, сами шьют костюмы и выступают по всей области и за её пределами.



Руководитель коллектива Наталья Соловьева рассказала, что «пять лет назад пришли сорок человек, никто никого не знает, танцевать никто не умеет. С того набора остались пять человек, потому что выдержать такую нагрузку очень тяжело».



По словам участницы коллектива Любови Романовой, «воплотилась наша мечта! В детстве и потом некогда было танцевать, а всегда хотелось. Здесь все такие собрались – единомышленники».



Они зажигают в семьдесят и не боятся новых па. Сегодня исполнилось пять лет необычному танцевальному коллективу Тулы. В его название вынесли строчки песни, которую сделала знаменитой Людмила Зыкина – «Помню, я ещё молодушкой была!».Юбилей отметили отчетным концертом в ДК металлургов. Танцовщиц поздравил Глава города Юрий Цкипури. Участницы-«молодушки» в молодости как раз и не танцевали - было не до того. А сейчас разучивают номера, сами шьют костюмы и выступают по всей области и за её пределами.Руководитель коллектива Наталья Соловьева рассказала, что «пять лет назад пришли сорок человек, никто никого не знает, танцевать никто не умеет. С того набора остались пять человек, потому что выдержать такую нагрузку очень тяжело».По словам участницы коллектива Любови Романовой, «воплотилась наша мечта! В детстве и потом некогда было танцевать, а всегда хотелось. Здесь все такие собрались – единомышленники».





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