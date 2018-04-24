НОВОСТИ | Общество







24.04.2018 19:10 Тульские молодёжные активисты запланировали флешмоб «Синий платочек» Вести-Тула





| фото |



Какими событиями в сфере молодёжной политики нам запомнится это лето? Будут ли работать профильные смены в детских лагерях? И в каких спортивных мероприятиях планирует принять участие сама Юлия Вепринцева? Смотрите интервью сегодня в эфире телеканала «Россия 24» в 19.30.



«Со всеми жителями Тульской области мы планируем провести флешмоб «Синий платочек», - сообщила корреспонденту канала «Россия 24» заместитель председателя правительства Тульской области - министр молодёжной политики Юлия Вепринцева. - Будем рады видеть всех на этом мероприятии 9 мая в 19 часов на площади Ленина в Туле. Там очень простые движения, сейчас их разучивают ребята из вузов, ссузов, молодежных объединений».Какими событиями в сфере молодёжной политики нам запомнится это лето? Будут ли работать профильные смены в детских лагерях? И в каких спортивных мероприятиях планирует принять участие сама Юлия Вепринцева? Смотрите интервью сегодня в эфире телеканала «Россия 24» в 19.30.





Читать @gtrktula

















