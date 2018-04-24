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24.04.2018 18:55 В ТулГУ прошел 13-й фестиваль иностранных и российских студентов Вести-Тула





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56 лет назад в наших вузах впервые появились иностранные студенты. Сейчас учеба, общий труд и интересы настолько объединили ребят из разных концов мира, что, кажется, границ между ними не существовало никогда. Ну а чтобы еще больше сблизиться, в программе этого ежегодного фестиваля: выставка предметов культуры и быта разных стран, презентация землячеств, кухня народов мира, концерт, церемония награждения.



Целые казаны плова, самса, хинкали, паста из красного перца - все это под пряный запах острых въетнамских приправ и оглушительные национальные песни. Так сегодня в ТулГУ прошел 13-й международный фестиваль иностранных и российских студентов «Все флаги в гости к нам».56 лет назад в наших вузах впервые появились иностранные студенты. Сейчас учеба, общий труд и интересы настолько объединили ребят из разных концов мира, что, кажется, границ между ними не существовало никогда. Ну а чтобы еще больше сблизиться, в программе этого ежегодного фестиваля: выставка предметов культуры и быта разных стран, презентация землячеств, кухня народов мира, концерт, церемония награждения.





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