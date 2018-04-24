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24.04.2018 18:46 Тольяттинский театр привёз тулякам два спектакля Вести-Тула





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Как рассказал художественный руководитель Тольяттинского театра юного зрителя «Дилижанс» Виктор Мартынов, «проблемы, которые он вскрывает, - это взаимоотношения детей и родителей или даже внешнего мира, потому что дети всегда сталкиваются с прессингом со стороны взрослых. Мэри Поппинс - это чудесная няня, которая появляется и дает детям возможность почувствовать чудо, сказку, волшебство».



В Тульском театре юного зрителя задул ветер перемен. С двухдневными гастролями сюда приехал тольяттинский театр «Дилижанс». В программе - спектакль по книге английской писательницы Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», а также сказка «За тридевять земель». На сцене сказочную няню приносит западным ветром, и воспитательный процесс превращается в увлекательную игру. И, конечно, куда же без знаменитых высказываний папы!Как рассказал художественный руководитель Тольяттинского театра юного зрителя «Дилижанс» Виктор Мартынов, «проблемы, которые он вскрывает, - это взаимоотношения детей и родителей или даже внешнего мира, потому что дети всегда сталкиваются с прессингом со стороны взрослых. Мэри Поппинс - это чудесная няня, которая появляется и дает детям возможность почувствовать чудо, сказку, волшебство».





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