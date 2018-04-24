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24.04.2018 18:39 Тульских призывников торжественно проводили на Балтику Вести-Тула





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Всего на Балтику отправляются 15 человек, большинство - из Тулы и Новомосковска. По традиции напутственное слово новобранцам сказали ветераны боевых действий, родные. На воинское служение благословил священник.



Особое внимание было уделено состоянию здоровья призывников, отправляющихся служить во флот. Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Тульской области Олег Ермаков, «у этих призывников должна быть категория годности А – практически все они имеют допуск для службы в режимных воинских частях».



В Комсомольском парке Тулы состоялись торжественные проводы призывников на военную службу в воинские части Балтийского флота. Символично, что именно с площади, где расположен памятник В. Ф. Рудневу - командиру знаменитого крейсера «Варяг» - новобранцы отправляются в легендарную флотилию.Всего на Балтику отправляются 15 человек, большинство - из Тулы и Новомосковска. По традиции напутственное слово новобранцам сказали ветераны боевых действий, родные. На воинское служение благословил священник.Особое внимание было уделено состоянию здоровья призывников, отправляющихся служить во флот. Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Тульской области Олег Ермаков, «у этих призывников должна быть категория годности А – практически все они имеют допуск для службы в режимных воинских частях».





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