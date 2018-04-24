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24.04.2018 17:16 В Туле стартуют работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» Вести-Тула





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По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с подрядной организацией «Региондорстрой». Все дороги, вошедшие в проект, уже отмечены соответствующими информационными табличками. Среди них - улицы Чмутова, Ложевая, Марата, Руднева, Тимирязева.



В Туле стартуют работы по проекту «Безопасные и качественные дороги». На этой неделе подрядчик планирует приступить к демонтажу старого покрытия на улицах Скуратовской и Мосина. В рамках реализации приоритетного проекта в областном центре отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 тысяч квадратных метров и стоимостью более 350 миллионов рублей.По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с подрядной организацией «Региондорстрой». Все дороги, вошедшие в проект, уже отмечены соответствующими информационными табличками. Среди них - улицы Чмутова, Ложевая, Марата, Руднева, Тимирязева.

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