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24.04.2018 15:56 При столкновении двух «Лад» под Тулой пострадали водители и дети Вести-Тула





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В аварии, произошедшей на 21 километре автодороги «Тула-Новомосковск», дети не получили серьёзных травм благодаря тому, чтобы находились в специальных удерживающих устройствах. Там «ВАЗ 21053» столкнулся с спопутным «ВАЗ 2111». Первый автомобиль, в котором находились пятилетняя девочка и семилетний мальчик, совершил съезд в правый придорожный кювет. В результате ДТП пострадали оба водителя и дети.



Пешеход погиб под колесами «ВАЗ 21150» накануне в 22.20 на 10 километре автодороги «Щекино-Ломинцево». Мужчина находился на проезжей части дороги, вне населенного пункта, без светоотражающих элементов. Личность погибшего, как сообщает ГИБДД, не установлена.В аварии, произошедшей на 21 километре автодороги «Тула-Новомосковск», дети не получили серьёзных травм благодаря тому, чтобы находились в специальных удерживающих устройствах. Там «ВАЗ 21053» столкнулся с спопутным «ВАЗ 2111». Первый автомобиль, в котором находились пятилетняя девочка и семилетний мальчик, совершил съезд в правый придорожный кювет. В результате ДТП пострадали оба водителя и дети.

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