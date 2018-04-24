НОВОСТИ | Общество







24.04.2018 15:36 Часть тульского Заречья осталась без холодной воды Вести-Тула





| фото |



В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на улице Пузакова, 62 до их окончания будет ограничена подача холодной воды и в трёх близлежащих домах по чётной стороне, а также на улице Максима Горького, 37, в частном секторе на улице Пороховой. Ожидаемое время окончания ремонта - 16 часов, после чего возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.





Днем 24 апреля 2018 года поступила информация об отключении холодного водоснабжения в Зареченском территориальном округе Тулы.В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на улице Пузакова, 62 до их окончания будет ограничена подача холодной воды и в трёх близлежащих домах по чётной стороне, а также на улице Максима Горького, 37, в частном секторе на улице Пороховой. Ожидаемое время окончания ремонта - 16 часов, после чего возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Читать @gtrktula

















