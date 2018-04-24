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24.04.2018 12:40 На тульские дороги начали наносить разметку "Вести-Тула"





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Всего в этом году на разметку направят порядка 30 млн. рублей. Но её восстановление будет проведено и в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.







В Туле приступили к нанесению дорожной разметки. До 9 мая планируется завершить работу на городских магистралях: на Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, улицах Советской и Октябрьской. А затем продолжить ее на второстепенных улицах города - по мере окончания ремонта дорожного покрытия.Всего в этом году на разметку направят порядка 30 млн. рублей. Но её восстановление будет проведено и в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.

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