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24.04.2018 12:27 В ТулГУ стартует фестиваль «Все флаги в гости к нам!» "Вести-Тула"





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Основная задача этого красочного и неповторимого мероприятия - создать атмосферу дружбы и взаимопонимания между студентами разных стран, дать им возможность обменяться традициями, погрузиться в культуры далёких государств, расширить связи между вузами.



Начнётся всё в 15 часов в 9 корпусе ТулГУ с презентации землячеств, выставки предметов быта и культуры, демонстрации национальной кухни, а в 16.30 состоится конкурс сценических номеров и награждение студентов, отличившихся в общественной жизни.







В Тульском государственном университете сегодня состоится уже 13-ый по счёту Международный фестиваль иностранных и российских студентов «Все флаги в гости к нам!», посвящённый международному Дню солидарности молодёжи.Основная задача этого красочного и неповторимого мероприятия - создать атмосферу дружбы и взаимопонимания между студентами разных стран, дать им возможность обменяться традициями, погрузиться в культуры далёких государств, расширить связи между вузами.Начнётся всё в 15 часов в 9 корпусе ТулГУ с презентации землячеств, выставки предметов быта и культуры, демонстрации национальной кухни, а в 16.30 состоится конкурс сценических номеров и награждение студентов, отличившихся в общественной жизни.

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