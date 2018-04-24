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24.04.2018 12:20 Еще один тульский дом стал объектом культурного наследия "Вести-Тула"





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В советское время здание сдали под конторы, потом под швейное производство. Была идея разместить в нем музей обороны Тулы, но долгое время особняк только ветшал и готовился к сносу. В 2014-м началось восстановление улицы Металлистов, и первые федеральные деньги выделили как раз на дом Белолипецких. Здание восстановили, в нём планируется открыть «Поленовское подворье» как филиал музея художника.







Дом тульских пряничных королей Белолипецких на улице Металлистов в Туле стал объектом культурного наследия. В этом, одном из самых красивых зданий старой Тулы, жила и семья Белолипецких, и размещался пряничный цех, выдававший по две с половиной тысячи пудов пряников в год, и лавка, в которой продавались пряники и выпечка.В советское время здание сдали под конторы, потом под швейное производство. Была идея разместить в нем музей обороны Тулы, но долгое время особняк только ветшал и готовился к сносу. В 2014-м началось восстановление улицы Металлистов, и первые федеральные деньги выделили как раз на дом Белолипецких. Здание восстановили, в нём планируется открыть «Поленовское подворье» как филиал музея художника.

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