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24.04.2018 12:02 Около 14 тысяч георгиевских ленточек раздадут на улицах Тулы "Вести-Тула"





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Уже сегодня с 16 до 17 часов получить этот символ нашей Победы можно на площади Ленина, у торговых центров «Гостиный двор», «РИО», «Спар» на Октябрьской. Подробности по телефону 8 (4872) 52-12-50.





В Туле стартует традиционная в преддверии Дня Победы акция - «Георгиевская ленточка». Всего их подготовлено около 14 тысяч! Так что без помощи добровольцев не обойтись.Уже сегодня с 16 до 17 часов получить этот символ нашей Победы можно на площади Ленина, у торговых центров «Гостиный двор», «РИО», «Спар» на Октябрьской. Подробности по телефону 8 (4872) 52-12-50.

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