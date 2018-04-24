Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



24.04.2018 11:49 Жители региона сдали тест по истории Великой Отечественной войны
Алексей Еремин



| фото |
Десятки алексинцев собрались в минувшие выходные у Вечного огня Мемориала Победы на общеобластной субботник, участие в котором принял и председатель областной Думы Сергей Харитонов. Крупнейший мемориальный комплекс в Алексине, именно здесь проходят наиболее значимые патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы и датам, посвящённым героической истории нашего Отечества.

А вот насколько хорошо мы знаем эту героическую историю - в этот день могли проверить все желающие, пройдя тест на тему Великой Отечественной войны. Его провели члены Молодежного парламента при Тульской областной Думе. В Алексинском машиностроительном техникуме проверку знаний прошли более ста человек.

К ним присоединились председатель облдумы Сергей Харитонов и председатель Молодёжного парламента Евгений Панфилов. «Можно проверить свои знания и оценить, что ты еще не знаешь и какие сферы познания для себя расширять», - говорит Евгений Панфилов.

В этот день тестирование можно было пройти на двенадцати стационарных площадках. Кроме того, в течение дня свои знания можно было оценить в режиме онлайн на сайте проекта #КаждыйденьгоржусьРоссией. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «…подобные мероприятия дают импульс к изучению своей истории, к самообразованию. Очень важно знать историю Великой Отечественной войны, историю родного края». Общие итоги теста будут подведены 9 мая.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .