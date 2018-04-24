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24.04.2018 11:49 Жители региона сдали тест по истории Великой Отечественной войны Алексей Еремин





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А вот насколько хорошо мы знаем эту героическую историю - в этот день могли проверить все желающие, пройдя тест на тему Великой Отечественной войны. Его провели члены Молодежного парламента при Тульской областной Думе. В Алексинском машиностроительном техникуме проверку знаний прошли более ста человек.



К ним присоединились председатель облдумы Сергей Харитонов и председатель Молодёжного парламента Евгений Панфилов. «Можно проверить свои знания и оценить, что ты еще не знаешь и какие сферы познания для себя расширять», - говорит Евгений Панфилов.



В этот день тестирование можно было пройти на двенадцати стационарных площадках. Кроме того, в течение дня свои знания можно было оценить в режиме онлайн на сайте проекта #КаждыйденьгоржусьРоссией. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «…подобные мероприятия дают импульс к изучению своей истории, к самообразованию. Очень важно знать историю Великой Отечественной войны, историю родного края». Общие итоги теста будут подведены 9 мая.

Десятки алексинцев собрались в минувшие выходные у Вечного огня Мемориала Победы на общеобластной субботник, участие в котором принял и председатель областной Думы Сергей Харитонов. Крупнейший мемориальный комплекс в Алексине, именно здесь проходят наиболее значимые патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы и датам, посвящённым героической истории нашего Отечества.А вот насколько хорошо мы знаем эту героическую историю - в этот день могли проверить все желающие, пройдя тест на тему Великой Отечественной войны. Его провели члены Молодежного парламента при Тульской областной Думе. В Алексинском машиностроительном техникуме проверку знаний прошли более ста человек.К ним присоединились председатель облдумы Сергей Харитонов и председатель Молодёжного парламента Евгений Панфилов. «Можно проверить свои знания и оценить, что ты еще не знаешь и какие сферы познания для себя расширять», - говорит Евгений Панфилов.В этот день тестирование можно было пройти на двенадцати стационарных площадках. Кроме того, в течение дня свои знания можно было оценить в режиме онлайн на сайте проекта #КаждыйденьгоржусьРоссией. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «…подобные мероприятия дают импульс к изучению своей истории, к самообразованию. Очень важно знать историю Великой Отечественной войны, историю родного края». Общие итоги теста будут подведены 9 мая.









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