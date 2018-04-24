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24.04.2018 16:15 В «Петровском квартале» прошел субботник Анастасия Октябрьская





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«Мы, как застройщики, отвечаем за качество продукта. То, что мы производим, то, что мы строим, то, что мы продаем. Поэтому мы сегодня именно здесь на «Петровском квартале», - говорит специалист по кадрам группы компаний «СтройАльянс» Татьяна Тихомирова.



На субботник – всем офисом. Ведь фронт работ, который оставила после себя зима, весьма велик. Нужно убрать сухую траву с газонов, мусор с прибрежной зоны, «освежить» перила и входные группы. Одним словом – сделать пребывание жильцов этих новостроек ещё комфортнее. Жилой комплекс – в котором приятно не только жить, но и проводить досуг. Такую цель преследовал застройщик. И она, судя по всему, достигнута.



Как рассказал технический директор группы компаний «СтройАльянс» Алексей Тарасов, «…в начале июня этого года будут введены в эксплуатацию два многоквартирных пятиэтажных дома. В одном будет два, а в другом четыре подъезда. В конце июля вводится в эксплуатацию первый девятиэтажный дом. Сейчас строится 7-ой этап – это пятиэтажные жилые дома. Начато строительство 8-ого этапа. Это пятиэтажные жилые дома на четыре и три подъезда». Итого на сегодняшний день 22 возведенных жилых дома, 3 с половиной тысячи жителей и ни одного опоздания по сдаче объектов.





Сменили строгий офисный стиль, на спортивный и удобный. Туфли на высоком каблуке – на резиновые сапоги. И предпочли привычному рабочему месту – территорию жилого комплекса «Петровский квартал». Сюда на субботник вышли, как ни странно, не жители этих новостроек.«Мы, как застройщики, отвечаем за качество продукта. То, что мы производим, то, что мы строим, то, что мы продаем. Поэтому мы сегодня именно здесь на «Петровском квартале», - говорит специалист по кадрам группы компаний «СтройАльянс» Татьяна Тихомирова.На субботник – всем офисом. Ведь фронт работ, который оставила после себя зима, весьма велик. Нужно убрать сухую траву с газонов, мусор с прибрежной зоны, «освежить» перила и входные группы. Одним словом – сделать пребывание жильцов этих новостроек ещё комфортнее. Жилой комплекс – в котором приятно не только жить, но и проводить досуг. Такую цель преследовал застройщик. И она, судя по всему, достигнута.Как рассказал технический директор группы компаний «СтройАльянс» Алексей Тарасов, «…в начале июня этого года будут введены в эксплуатацию два многоквартирных пятиэтажных дома. В одном будет два, а в другом четыре подъезда. В конце июля вводится в эксплуатацию первый девятиэтажный дом. Сейчас строится 7-ой этап – это пятиэтажные жилые дома. Начато строительство 8-ого этапа. Это пятиэтажные жилые дома на четыре и три подъезда». Итого на сегодняшний день 22 возведенных жилых дома, 3 с половиной тысячи жителей и ни одного опоздания по сдаче объектов.









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