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НОВОСТИ | Общество



24.04.2018 11:11 В поселке 50 лет Октября открыли офис терапевта
Мария Кузнецова



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Нехарактерное для медицины слово «офис» смутило узловчан. Но после экскурсии, которую провел главный врач, страсти поутихли. Николай Русаков рассказал, что здесь будет идти прием с 8 утра до 8 вечера. Есть процедурный кабинет. Новый аппарат ЭКГ. Да, принимают терапевты. «Вы поймите, что для глазного врача, для отоларинголога нужны условия. Мы сейчас приближаем терапевтическую помощь», - говорит главный врач Узловской районной больницы Николай Русаков.

Тема уж очень больная для поселка, где проживают 5 тысяч человек. Ближайшая бывшая поликлиника машиностроительного завода арендует площади. А это 9 миллионов рублей в год и невозможность ремонта. По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Татьяны Семиной, «…продолжать аренду на таких условиях крайне сложно. Пытаемся сейчас частично решить вопрос. Открытие офиса терапевта это первый шаг к тому, чтобы устойчиво и бесперебойно оказывать медицинскую помощь».

«Если б такой офис терапевта был рядом с домом, где живет моя мама, я был бы счастлив. – Говорит глава администрации Узловского района Николай Терехов. – Решая вопрос с заводской поликлиникой, мы будем идти по пути более эффективного обслуживания людей». Районная администрация готова предоставить новые помещения, например, для узких специалистов, если они понадобятся.














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