НОВОСТИ | Общество







24.04.2018 11:11 В поселке 50 лет Октября открыли офис терапевта Мария Кузнецова





| фото |



Тема уж очень больная для поселка, где проживают 5 тысяч человек. Ближайшая бывшая поликлиника машиностроительного завода арендует площади. А это 9 миллионов рублей в год и невозможность ремонта. По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Татьяны Семиной, «…продолжать аренду на таких условиях крайне сложно. Пытаемся сейчас частично решить вопрос. Открытие офиса терапевта это первый шаг к тому, чтобы устойчиво и бесперебойно оказывать медицинскую помощь».



«Если б такой офис терапевта был рядом с домом, где живет моя мама, я был бы счастлив. – Говорит глава администрации Узловского района Николай Терехов. – Решая вопрос с заводской поликлиникой, мы будем идти по пути более эффективного обслуживания людей». Районная администрация готова предоставить новые помещения, например, для узких специалистов, если они понадобятся.

Нехарактерное для медицины слово «офис» смутило узловчан. Но после экскурсии, которую провел главный врач, страсти поутихли. Николай Русаков рассказал, что здесь будет идти прием с 8 утра до 8 вечера. Есть процедурный кабинет. Новый аппарат ЭКГ. Да, принимают терапевты. «Вы поймите, что для глазного врача, для отоларинголога нужны условия. Мы сейчас приближаем терапевтическую помощь», - говорит главный врач Узловской районной больницы Николай Русаков.Тема уж очень больная для поселка, где проживают 5 тысяч человек. Ближайшая бывшая поликлиника машиностроительного завода арендует площади. А это 9 миллионов рублей в год и невозможность ремонта. По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Татьяны Семиной, «…продолжать аренду на таких условиях крайне сложно. Пытаемся сейчас частично решить вопрос. Открытие офиса терапевта это первый шаг к тому, чтобы устойчиво и бесперебойно оказывать медицинскую помощь».«Если б такой офис терапевта был рядом с домом, где живет моя мама, я был бы счастлив. – Говорит глава администрации Узловского района Николай Терехов. – Решая вопрос с заводской поликлиникой, мы будем идти по пути более эффективного обслуживания людей». Районная администрация готова предоставить новые помещения, например, для узких специалистов, если они понадобятся.









Читать @gtrktula

















