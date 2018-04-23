НОВОСТИ | Общество







23.04.2018 18:50 В Туле двум кинотеатрам вновь разрешили работать "Вести-Тула"





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Где-то на отмеченные нарушения реагируют мгновенно, где-то даже судебные заседания продлеваются из-за того, что далеко не все коммерсанты - арендаторы помещений в крупных торгово-развлекательных центрах являются вовремя.



На сегодняшний день после повторных проверок устранения всех претензий получили разрешение на работу «Киносити» в торговом центре Гостиный двор и «Верона» в Пролетарском районе.





В регионе продолжаются проверки противопожарного состояния объектов с массовым скоплением людей. После торговых центров, прокуратура и МЧС приступила к проверке больниц, детских садов и других социальных учреждений.Где-то на отмеченные нарушения реагируют мгновенно, где-то даже судебные заседания продлеваются из-за того, что далеко не все коммерсанты - арендаторы помещений в крупных торгово-развлекательных центрах являются вовремя.На сегодняшний день после повторных проверок устранения всех претензий получили разрешение на работу «Киносити» в торговом центре Гостиный двор и «Верона» в Пролетарском районе.

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