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НОВОСТИ | Общество



23.04.2018 18:40 В тульской школе открыли свой исторический музей
"Вести-Тула"



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С сегодняшнего дня побывать в музее истории, не выходя из школы, могут ученики тульского центра образования 32. Старинные предметы обихода, народные костюмы, а еще российская валюта последних ста лет, все эти предметы представил сотрудник Росгвардии Евгений Траханов.

Его коллекция началась с советских пяти копеек с Лениным, которые ему дали в детстве на мороженое. Окаменелый моллюск – самый древний экспонат. Его возраст не меньше 350 миллионов лет. Найден он в Алексинском районе. А еще украшения - кольца вятичей, племени, жившем территории Тульской области в древние века. И более современные вещи: нательные кресты, пузырьки с указанием аптеки изготовителя, утюги, которые нагревали углем.

«Вначале я коллекционировал монеты. Потом начал собирать марки, открытки, книги, предметы быта. Что-то досталось от родственников, что-то дарили друзья, что-то покупал сам. – Рассказывает сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области Евгений Траханов. – Со временем коллекция стала настолько большой, что я решил в школе, где учился, сделать экспозицию».
















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