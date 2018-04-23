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23.04.2018 17:35 В Тульской области убит бывший глава муниципалитета "Вести-Тула"





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было 59 лет.





Как рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Зинаида Каминская, «благодаря совместным действиям регионального управления СУ СК и УМВД России по Тульской области, преступление удалось раскрыть по горячим следам. По подозрению в совершении убийства был задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия в ночь с 19 по 20 апреля подозреваемый встретил своего знакомого и избил его. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте».





В Киреевском районе убит экс-глава муниципального образование Приупское. Тело Александра Подгайского нашли в ночь с 19 на 20 апреля около его дома. Подгайскомубыло 59 лет.Как рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Зинаида Каминская, «благодаря совместным действиям регионального управления СУ СК и УМВД России по Тульской области, преступление удалось раскрыть по горячим следам. По подозрению в совершении убийства был задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия в ночь с 19 по 20 апреля подозреваемый встретил своего знакомого и избил его. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте».

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