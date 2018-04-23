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23.04.2018 17:18 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области идет на спад "Вести-Тула"





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Так за минувшие семь дней, по области этот показатель составил чуть более 6 тысяч 300 человек, в Туле 2800. Циркулируют в регионе сейчас в основном вирусы гриппа. Как сообщает управление Роспотребнадзора на карантине все еще находятся несколько школ.







Грипп и ОРВИ в Тульской области уже заметно отступили, уровень заболеваемости ниже эпид порога почти на 20%. Но число заболевших за неделю еще исчисляется тысячами.Так за минувшие семь дней, по области этот показатель составил чуть более 6 тысяч 300 человек, в Туле 2800. Циркулируют в регионе сейчас в основном вирусы гриппа. Как сообщает управление Роспотребнадзора на карантине все еще находятся несколько школ.

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