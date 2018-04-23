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НОВОСТИ | Общество



23.04.2018 16:55 Футболисты «Арсенала» и «Зенита» провели в Туле один из самых зрелищных матчей
Александр Конов



| фото |
Футболисты «Арсенала» и «Зенита» провели в Туле один из самых зрелищных матчей чемпионата Премьер-лиги. Встреча 27-го тура получилась яркой и результативной, и завершилась вничью - 3:3.

Туляки открыли счёт уже на 3-ей минуте - дальний удар удался Игорю Горбатенко. Гости отыгрались на 36-ой минуте - прямым ударом с углового отличился Леандро Паредес. В самом конце первого тайма «Арсенал» вновь вышел вперёд благодаря Сергею Ткачёву.

Во втором тайме ключевым моментом стало удаление Игоря Горбатенко на 77-ой минуте за вторую жёлтую карточку. Пока «канониры» перестраивались под игру в меньшинстве, ворота Михаила Левашова дважды поразил Далер Кузяев. И всё же поражение в этом матче для «Арсенала» вряд ли стало бы справедливым результатом, и на 88-ой минуте свой гол «Зениту» забил Артём Дзюба.

В турнирной таблице «Арсенал» теперь делит места с 6-го по 8-ое с «Уфой» и «Уралом». В субботу, 28-го апреля, в Тулу приедет махачкалинский «Анжи».
















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