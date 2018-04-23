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НОВОСТИ | Общество



23.04.2018 16:43 Туляки завоевали несколько медалей на Дельфийских играх
"Вести-Тула"



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Самые талантливые исполнители, танцоры, музыканты в эти минуты щедро делятся своим искусством и представляют и свою малую родину на Дельфийских играх, которые впервые в этом году проходят во Владивостоке.

Наш регион представляют 14 воспитанников детских музыкальных школ, колледжей и школ искусств, трое из них - из Центра одаренных детей. На прошлых играх туляки завоевали 5 золотых медалей, заняв в общем зачёте 5-е место. Возможно, на этот раз наши юные таланты добьются еще больших успехов.

Как рассказала по телефону руководитель тульской делегации Татьяна Тимошенкова, «…туляки завоевали три диплома, две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. Конечно, разница во времени дает о себе знать, но это не мешает ребятам из Тульской области хорошо выступать».













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