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23.04.2018 16:43 Туляки завоевали несколько медалей на Дельфийских играх "Вести-Тула"





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Наш регион представляют 14 воспитанников детских музыкальных школ, колледжей и школ искусств, трое из них - из Центра одаренных детей. На прошлых играх туляки завоевали 5 золотых медалей, заняв в общем зачёте 5-е место. Возможно, на этот раз наши юные таланты добьются еще больших успехов.



Как рассказала по телефону руководитель тульской делегации Татьяна Тимошенкова, «…туляки завоевали три диплома, две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. Конечно, разница во времени дает о себе знать, но это не мешает ребятам из Тульской области хорошо выступать».







Самые талантливые исполнители, танцоры, музыканты в эти минуты щедро делятся своим искусством и представляют и свою малую родину на Дельфийских играх, которые впервые в этом году проходят во Владивостоке.Наш регион представляют 14 воспитанников детских музыкальных школ, колледжей и школ искусств, трое из них - из Центра одаренных детей. На прошлых играх туляки завоевали 5 золотых медалей, заняв в общем зачёте 5-е место. Возможно, на этот раз наши юные таланты добьются еще больших успехов.Как рассказала по телефону руководитель тульской делегации Татьяна Тимошенкова, «…туляки завоевали три диплома, две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. Конечно, разница во времени дает о себе знать, но это не мешает ребятам из Тульской области хорошо выступать».

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