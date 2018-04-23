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23.04.2018 16:30 Несколько населенных пунктов региона претендуют на грант "Вести-Тула"





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Это связанная с именем Толстого Крапивна, в которой сохранилась сетка улиц, созданная еще при Екатерине Второй, старинные здания. Также это Богородицкий дворец и парк, города Чекалин и Венев - старинные города Засечной черты.



По условиям конкурса, малые города смогут получить на обустройство от 30 до 100 миллионов рублей, в зависимости от числа жителей. Исторические поселения - 50 миллионов. Кто получит грант, пока под вопросом.







Четыре населенных пункта Тульской области претендуют на получение гранта в рамках конкурса «Исторические поселения и малые города», который проводит федеральное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Это связанная с именем Толстого Крапивна, в которой сохранилась сетка улиц, созданная еще при Екатерине Второй, старинные здания. Также это Богородицкий дворец и парк, города Чекалин и Венев - старинные города Засечной черты.По условиям конкурса, малые города смогут получить на обустройство от 30 до 100 миллионов рублей, в зависимости от числа жителей. Исторические поселения - 50 миллионов. Кто получит грант, пока под вопросом.

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