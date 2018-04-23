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23.04.2018 16:19 Последствия разгула стихии ликвидировали в Тульской области "Вести-Тула"





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Как рассказал начальник управления по городскому хозяйству Тулы Валерий Дорожкин, «…молния попала в опору освещения, подающую электричество на Масловский водозабор, снабжающий водой южную часть города. В результате произошло короткое замыкание, насосное оборудование резко остановилось. Потом автоматика была запущена, но произошел гидроудар. В результате образовался серьезный порыв трубопровода. В течение суток авария была ликвидирована. Сварочные работы велись до 21:00. Потом была осуществлена промывка трубопровода, и к 12 часам ночи водоснабжение было восстановлено».

Более суток жители трех районов Тулы оставались полностью без водоснабжения. Скандинавский циклон с порывами до 25 метров в секунду не только обесточил более 20 населенных пунктов большой Тулы, но также спровоцировал серьезную аварию на водозаборе. Причем, по словам специалистов, масштабы ЧП не позволяли устранить его в короткие сроки.Как рассказал начальник управления по городскому хозяйству Тулы Валерий Дорожкин, «…молния попала в опору освещения, подающую электричество на Масловский водозабор, снабжающий водой южную часть города. В результате произошло короткое замыкание, насосное оборудование резко остановилось. Потом автоматика была запущена, но произошел гидроудар. В результате образовался серьезный порыв трубопровода. В течение суток авария была ликвидирована. Сварочные работы велись до 21:00. Потом была осуществлена промывка трубопровода, и к 12 часам ночи водоснабжение было восстановлено».









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