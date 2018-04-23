НОВОСТИ







23.04.2018 15:53 Краудфандинг: как начинающему бизнесмену собрать с миру по нитке Надежда Долгих





| фото |



Такая схема сбора средств на реализацию проектов сегодня называется модным словом «краудфандинг». От английских «крауд» - «толпа» и «фандинг» - «вложение средств». Но примеры того, когда люди скидывались на важное общее дело, есть и в русской истории. Так деньги на памятник Минину и Пожарскому в Москве в 19 веке собирали всем миром. Современный краудфандинг - это ещё и бизнес-инструмент.



Желающим создать свой бизнес или собрать средства для важного дела, теперь не обязательно идти в банк за кредитом. Успешный опыт народного сбора средств продемонстрировали, как ни странно, тульские школьники, ребята из команды знатоков «Кувандык». Как рассказал её капитан Ярослав Свечников, «с краудфандингом это был наш первый опыт, чтобы попасть на чемпионат России. Не хватало нам тысяч 50, как раз их мы и собрали примерно за полтора месяца».



Итак, в основе краудфандинга - идея, проект или продукт. Допустим, вы решили открыть пекарню. Просчитали смету, определили сумму, необходимую для реализации проекта. Теперь нужно выбрать краудфандинговую платформу, разместить на ней информацию о своём проекте и объявить сбор средств. Каждый жертвователь в итоге становится инвестором.



Вложивший деньги в ваш проект либо получает нефинансовое вознаграждение, например, вашу продукцию, либо становится совладельцем вашего бизнеса, либо рассчитывает получить свои деньги назад и с прибылью. Краудфандинг, говорят эксперты, идеален для финансирования малых и микропредприятий.



Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор рассказал: «Вы не сможете собрать деньги на строительство гидроэлектростанции, но если вам хочется открыть пекарню, если вы хотите, например, сделать там маленький футбольный клуб или что-то ещё, вы вполне можете собрать на это деньги. Надо делать вещи, нужные людям, и тогда вас поддержат и вам помогут».



Новые технологии современного мира дают нам возможность воплотить в жизнь любую, даже самую, казалось бы, невозможную мечту. Главное, не забывать, что для любого дела, прежде всего, нужна все-таки хорошая идея.



Мало кто знает, но фильм «28 панфиловцев», который в ходе опроса ВЦИОМ россияне назвали лучшей кинолентой 2016 года, был снят, в том числе, на народные деньги. Это потом были спонсорские вложения и грант российского Министерства культуры. А начиналось всё с небольшого тизера, размещенного на специальной интернет-платформе.Такая схема сбора средств на реализацию проектов сегодня называется модным словом «краудфандинг». От английских «крауд» - «толпа» и «фандинг» - «вложение средств». Но примеры того, когда люди скидывались на важное общее дело, есть и в русской истории. Так деньги на памятник Минину и Пожарскому в Москве в 19 веке собирали всем миром. Современный краудфандинг - это ещё и бизнес-инструмент.Желающим создать свой бизнес или собрать средства для важного дела, теперь не обязательно идти в банк за кредитом. Успешный опыт народного сбора средств продемонстрировали, как ни странно, тульские школьники, ребята из команды знатоков «Кувандык». Как рассказал её капитан Ярослав Свечников, «с краудфандингом это был наш первый опыт, чтобы попасть на чемпионат России. Не хватало нам тысяч 50, как раз их мы и собрали примерно за полтора месяца».Итак, в основе краудфандинга - идея, проект или продукт. Допустим, вы решили открыть пекарню. Просчитали смету, определили сумму, необходимую для реализации проекта. Теперь нужно выбрать краудфандинговую платформу, разместить на ней информацию о своём проекте и объявить сбор средств. Каждый жертвователь в итоге становится инвестором.Вложивший деньги в ваш проект либо получает нефинансовое вознаграждение, например, вашу продукцию, либо становится совладельцем вашего бизнеса, либо рассчитывает получить свои деньги назад и с прибылью. Краудфандинг, говорят эксперты, идеален для финансирования малых и микропредприятий.Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор рассказал: «Вы не сможете собрать деньги на строительство гидроэлектростанции, но если вам хочется открыть пекарню, если вы хотите, например, сделать там маленький футбольный клуб или что-то ещё, вы вполне можете собрать на это деньги. Надо делать вещи, нужные людям, и тогда вас поддержат и вам помогут».Новые технологии современного мира дают нам возможность воплотить в жизнь любую, даже самую, казалось бы, невозможную мечту. Главное, не забывать, что для любого дела, прежде всего, нужна все-таки хорошая идея.





Читать @gtrktula

















