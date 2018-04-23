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23.04.2018 15:52 Тульские музеи перешли на новый график работы "Вести-Тула"





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В понедельник, вторник, среду и воскресенье они открыты для посетителей с 10 до 18-ти часов, на два часа дольше музеи будут работать в четверг, пятницу и субботу. А в последнюю субботу каждого месяца на входные билеты будет действовать льготная цена.







С сегодняшнего дня по 1 октября текущего года вносятся изменения в работу тульских музеев: «Тульский кремль», военно-исторический (экспозиция в атриуме кремля), «Тульские самовары».В понедельник, вторник, среду и воскресенье они открыты для посетителей с 10 до 18-ти часов, на два часа дольше музеи будут работать в четверг, пятницу и субботу. А в последнюю субботу каждого месяца на входные билеты будет действовать льготная цена.

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