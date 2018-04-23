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23.04.2018 15:40 В Туле завершился межрегиональный турнир по художественной гимнастике Вести-Тула





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Соревнования проходили в спортивном комплексе «Новое поколение» в два дня и завершились в воскресенье. В них приняли участие более 300 спортсменок из Тулы, Тульской области, Великого Новгорода, Рязани, Москвы, Московской области, Орла. Одна гимнастка приехала из города Донецка. Тулу представляли спортивная школа «Триумф», спортивный клуб «Алина».



Потрясающая пластика и грация, ослепительные костюмы и не по-детски яркий макияж - это всё о художественной гимнастике. В минувшие выходные в городе оружейников состоялся межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Соревнования проходили в спортивном комплексе «Новое поколение» в два дня и завершились в воскресенье. В них приняли участие более 300 спортсменок из Тулы, Тульской области, Великого Новгорода, Рязани, Москвы, Московской области, Орла. Одна гимнастка приехала из города Донецка. Тулу представляли спортивная школа «Триумф», спортивный клуб «Алина».





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