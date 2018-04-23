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23.04.2018 15:18 Тулякам расскажут всю правду о прививках Вести-Тула





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До 30 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и в «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организована «горячая линия» по иммунизации против инфекционных заболеваний.



По словам и. о. начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольги Гороховой, «несмотря на то, что иммунизация доказала свою эффективность, является доступной, сохраняются определенные категории населения, которые негативно относятся к иммунизации, отказываются от прививок, не прививают детей. Чтобы таких лиц стало меньше, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам иммунизации, проводится ежегодная акция, посвященная Европейской неделе иммунизации».



С сегодняшнего дня в России стартовала ежегодная Неделя иммунизации. Тульская область не стала исключением, ведь благодаря проводимой плановой прививочной работе в регионе на протяжении длительного времени не регистрируются дифтерия, столбняк, полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха, острый вирусный гепатит «В» среди детей.До 30 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и в «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организована «горячая линия» по иммунизации против инфекционных заболеваний.По словам и. о. начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольги Гороховой, «несмотря на то, что иммунизация доказала свою эффективность, является доступной, сохраняются определенные категории населения, которые негативно относятся к иммунизации, отказываются от прививок, не прививают детей. Чтобы таких лиц стало меньше, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам иммунизации, проводится ежегодная акция, посвященная Европейской неделе иммунизации».





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