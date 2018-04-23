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23.04.2018 14:55 В Туле водитель внедорожника насмерть сбил девушку Вести-Тула





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На 91-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» «Лада Гранта» под управлением автоледи съехала в кювет и перевернулась. Пострадала 10-летняя девочка, пассажир автомобиля. Ей была оказана медицинская помощь.



В Туле на Одоевском шоссе под колёса «Лэнд Ровера» попала 20-летняя девушка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области водитель внедорожника, мужчина 1989 года рождения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.На 91-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» «Лада Гранта» под управлением автоледи съехала в кювет и перевернулась. Пострадала 10-летняя девочка, пассажир автомобиля. Ей была оказана медицинская помощь.

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