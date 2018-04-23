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23.04.2018 12:54 Туляки прощаются с велогонщицей, погибшей в ДТП во время тренировки Вести-Тула





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Все попытки медиков вернуть спортсменку к жизни успехом не увенчались. Коллектив ГТРК «Тула» глубоко соболезнует родным и близким Лидии Плужниковой.











Во Всехсвятском соборе в Туле проходит прощание с известной тульской велогонщицей Лидией Плужниковой. В субботу, 21 апреля 2018 года, в Архипо-Осиповке Краснодарского края во время тренировки ее сбил 17-летний водитель без прав.Все попытки медиков вернуть спортсменку к жизни успехом не увенчались. Коллектив ГТРК «Тула» глубоко соболезнует родным и близким Лидии Плужниковой.









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