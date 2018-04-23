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23.04.2018 12:45 Тульская область приходит в себя после урагана Алина Фурсенко





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Самыми ощутимыми оказались последствия удара молнии на Масловском водозаборе, когда значительная часть Тулы оказалась обезвоженной. Большая засуха длилась в Туле более суток. В ночь с 21 на 22 апреля стихия не просто ломала ветки и срывала светофоры – из-за попадания молнии в машинный зал Масловско-Песоченского водозабора сразу несколько районов Тулы остались без воды. В такой же ситуации оказались шесть медицинских учреждений города. Эта тема стала главной на оперативном совещании в администрации Тулы.



Как сообщил начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков, «22 апреля в час ночи в ЕДДС поступила информация о повреждении водовода диаметром 800, в результате чего с пониженным давлением оказалась южная часть города».



С ситуацией городские власти боролись, в том числе осуществляя подвоз питьевой воды сразу в нескольких частях города, торговые точки по продаже воды осуществляли бесплатную раздачу. Как отметили на совещании, это далеко не все меры в случае подобного ЧП.



По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «надо держать актуальные договорные отношения с предпринимателями, которые обеспечивают водой, предусматривать возможность использования сетевых магазинов».



Городские власти отчитались о том, что вода в полном объеме поступает в трубопроводы города.



Область постепенно приходит в себя после обрушившегося на нее урагана. В 20.40 вечером 22 апреля было полностью восстановлено электроснабжение в Заокском, Суворовском, Щекинском, Кимовском, Киреевском, Богородицком, Белевском, Одоевском районах. Убраны с улиц поваленные деревья и сорванные рекламные щиты.Самыми ощутимыми оказались последствия удара молнии на Масловском водозаборе, когда значительная часть Тулы оказалась обезвоженной. Большая засуха длилась в Туле более суток. В ночь с 21 на 22 апреля стихия не просто ломала ветки и срывала светофоры – из-за попадания молнии в машинный зал Масловско-Песоченского водозабора сразу несколько районов Тулы остались без воды. В такой же ситуации оказались шесть медицинских учреждений города. Эта тема стала главной на оперативном совещании в администрации Тулы.Как сообщил начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков, «22 апреля в час ночи в ЕДДС поступила информация о повреждении водовода диаметром 800, в результате чего с пониженным давлением оказалась южная часть города».С ситуацией городские власти боролись, в том числе осуществляя подвоз питьевой воды сразу в нескольких частях города, торговые точки по продаже воды осуществляли бесплатную раздачу. Как отметили на совещании, это далеко не все меры в случае подобного ЧП.По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «надо держать актуальные договорные отношения с предпринимателями, которые обеспечивают водой, предусматривать возможность использования сетевых магазинов».Городские власти отчитались о том, что вода в полном объеме поступает в трубопроводы города.





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