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НОВОСТИ | Общество



23.04.2018 11:53 Областные депутаты продолжили сохранять «Ясную Поляну» для будущих поколений
Анастасия Октябрьская



| фото |
Пахотные земли Льва Николаевича Толстого. В конце 19 века высаживать ели и сосны здесь начала Софья Андреевна Толстая. Общая площадь всего мемориального леса – 254 гектара. 11 лет назад восстанавливать его взялись областные парламентарии. Теперь это уже добрая традиция.

«Сегодня прекрасная возможность вместе с ребёнком прийти и не только посадить деревья, а провести вместе время. Это прекрасный досуг», - считает заместитель председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова.

По словам депутата Тульской областной Думы, директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, «каждый человек, который посадил дерево в Ясной Поляне, тоже рад участвовать в этой акции, потому что видны результаты труда. Это любимое место моего личного отдыха. Мы живём здесь недалеко в деревне, и каждые выходные ходим гулять в этот лес, собираем грибы, ягоды, катаемся на велосипеде, совершаем пешие прогулки».

Как рассказал заместитель председателя Молодёжного парламента Тульской области Илья Киндеев, «замечательное дело, сажаем уже не в первый раз. В прошлом году сажали в другой части «Ясной Поляны», сегодня - в ёлочках под Грумантом. Я, наверное, если посчитать количество деревьев, посадил такую хорошую рощу, и могу этим гордиться».

«С маленького начинается наша большая Россия. А наследие Льва Николаевича оно не приходящее. Для нас оно святое, как Отче наш. Времена года здесь не играют никакого значения. Она просто есть - Ясная Поляна», - говорит председатель тульской областной Думы Сергей Харитонов.

В прошлом году депутаты высаживали елочки на площадке за Чепыжом. В этом году решили восполнять «пробелы» мемориального леса неподалёку от деревни Груманты. Здесь есть уже и молодой лес. Вот эти зеленые красавицы были высажены областными депутатами в 2008 году. 201 ёлочка и 157 сосен. За 10 лет они укоренились, подросли и прекрасно чувствуют себя на этом косогоре.

Но семь лет назад пришла беда. И быть здесь чистому полю, а не молодому лесу, если бы… По словам хранителя мемориального леса музея-заповедника «Ясная Поляна» Ирины Костюковой, «в 2011 году часть елей погибла от короеда. И если бы в 2008 и 2009 депутаты не посадили бы ели, то сейчас бы здесь была бы вырубка, а сейчас здесь растёт елово-сосновый лес».

А вот на этой поляне при Волконском сажали капусту. Отсюда и ещё одно название – ёлочки у подкапустника. Сегодня эту вырубку расчистили и подготовили к посадке. В ближайшие два года сюда высадят около двух тысяч саженцев. И это значит, что сохранить «Ясную Поляну» для будущих поколений у областных парламентариев получится.













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